В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-6° в 
USD 77.82EUR 86.64
Войти в почту
35 минут назад

В Японии обнаружили выпущенную КНДР ракету

Береговая охрана Японии заявляет, что выпущенная КНДР баллистическая ракета упала в Японское море и не представляет опасности для японских префектур, сообщает агентство "Киодо".

В Японии обнаружили выпущенную КНДР ракету
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Представители береговой охраны Японии предупредили капитанов судов, находящихся в акватории - им запрещено приближаться к предполагаемому месту падения и рекомендуется сообщать обо всех замеченных подозрительных объектах.

Ранее КНДР вновь произвела запуск неопознанного снаряда в сторону Японского моря. Объединенный комитет начальников штабов сделал это заявление в текстовом сообщении, отправленном журналистам в 7:57 утра по местному времени (1:57 мск).

Военные власти анализируют дальность, высоту и скорость снаряда. 20 января на заседании политбюро трудовой партии Кореи (ТПК) лидер КНДР Ким Чен Ын заявил о необходимости подготовки к долгосрочной конфронтации с США и намекнул на возможность возобновления ядерных испытаний.

Также глава Северной Кореи распорядился пересмотреть меры по "укреплению доверия" между своей страной и США. При этом он указал на враждебную политику Вашингтона в отношении Пхеньяна.

Последние новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители