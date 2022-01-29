ВМФ России перенес район учений из-за ирландских рыбаков

Принято решение перенести район предстоящих учений ВМФ России в Атлантике, чтобы не мешать деятельности ирландских рыбаков, сообщил посол в Ирландии Юрий Филатов.

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Как сообщил Филатов, подобное решение министр обороны России Сергей Шойгу принял после «просьбы правительства Ирландии, а также обращений ассоциации южных и западных производителей рыбы Ирландии». Учения решено перенести «за пределы исключительной экономической зоны Ирландии». Учения переносятся, чтобы «не создавать помех нормальной работе ирландских рыболовов в традиционных районах промысла». Филатов подчеркнул, что учения проводятся в соответствии с международным правом и не угрожают Ирландии, передает РИА «Новости».

Напомним, учения состоятся 3–8 февраля. Филатов заявлял, что «такие учения проводятся более или менее в этих районах Атлантики не первый год на протяжении очень длительного времени и причем проводят их не только Россия, но и другие страны». Министр иностранных дел Ирландии Саймон Коувен заявил Филатову, что российские военные учения у берегов Ирландии не приветствуются.