Войну на Украине пытаются развязать руками Эрдогана

Турция продолжит выполнять свои обязательства в рамках НАТО в случае возникновения конфликта между РФ и Украиной, заявил турецкий президент Тайип Реджеп Эрдоган.

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«Сейчас мы хотим найти решение нынешнего кризиса путем диалога и дипломатии. Продолжаем призывать и Россию, и Украину вести себя конструктивно и сдержанно. Но Турция будет выполнять требования членства в НАТО», — так турецкий лидер ответил на вопрос журналиста, будет ли Анкара поддерживать Киев в случае конфликта последнего с Москвой.

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Эрдоган не уточнил, на какие шаги будет готова Турция при таком развитии событий и о каких обязательствах в качестве члена альянса идет речь.

При этом он добавил, что Турция «с самого начала поддерживала территориальную целостность и суверенитет Украины».

«Мы заняли четкую позицию против шагов России в отношении целостности Украины, особенно аннексии Крыма», — считает президент Турции.

При этом Эрдоган постоянно предлагает себя в качестве посредника между Москвой и Киевом, хотя и демонстрирует крайнюю необъективность не только словом, но и делом – поставляя ударное вооружение Украине.

Но одно дело заверять в поддержке, продавать беспилотники, а совсем другое — воевать.

Воевать за Украину явно не готов никто. В настоящее время нет ни одного члена НАТО, который готов направить на Украину большой контингент войск, заявил на днях премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. В подтверждение его слов уже выступили президент Хорватии и министр обороны Болгарии, также заявившие о том, что их страны не намерены отправлять войска на Украину.

Очевидно, что на их решения повлияли слова американского президента Джо Байдена, который ранее также говорил о том, что американских солдат в случае конфликта на Украине в эту страну он не пошлет. Возможно, если бы он сказал о готовности вмешаться, другие члены НАТО его поддержали.

А так молчат даже самые ярые русофобы — прибалты и поляки. Хотя готовность отправить войска в «незалежую» выразили в Чехии и Северной Македонии. Впрочем, можно догадываться, что это попытка «подхрюкнуть» заокеанскому хозяину, не более, чем слова, основанные на уверенности, что войны не будет, ответить за которые в реальности они вряд ли готовы.

И да, нужно все же понимать, что отправлять войска воевать за Украину, которой ничем никто не обязан, это одно, и совсем другое – выполнять требования пятой статьи устава НАТО, обязывающей помогать в случае нападения на одну из стран альянса. Не это ли хочет сказать Эрдоган, упоминая обязательства в рамках НАТО? Защищать Украину в них явно не входит…

— Это заявление надо понимать так, что отношения с Западом для Турции важнее, чем отношения с Россией, — считает доцент факультета международных отношений, политологии и зарубежного регионоведения РГГУ Вадим Трухачев.

— Поэтому она продолжит вооружать Украину, снабжать её «Байрактарами». Но сами турки вряд ли ради Донбасса пойдут войной на Россию. В общем, она поведёт себя, как и европейские и американские члены НАТО.

«СП»: — Чего это Эрдоган вдруг вспомнил о «евро-атлантической солидарности»? Его кто-то за язык тянул? Кажется, Турция в последнее время в НАТО выглядела совсем уж белой вороной…

— При всех разногласиях Эрдогана и со странами Европы, и с США, шагов в сторону выхода из НАТО Турция не предпринимала. И пока что не собирается. Да, турки ведут себя более чем своенравно, но выходить они ниоткуда не собираются. Они слишком зависимы от Запада экономически и технологически. Тем более в нынешнем непростом экономическом положении турки тем более не могут себе позволить разрыв с Западом.

«СП»: — Войну провоцируют англосаксы. Но и Байден, и Джонсон говорят, что не направят солдат на Украину. То есть они хотят, чтобы за их воевали другие?

— Да, они хотят, чтобы за них воевали другие. Турция - в первую очередь. Учитывая её давние связи с Британией, можно предположить, что поставки «Байрактаров» на Украине происходили по «просьбе» англичан. Они хотят использовать Турцию как таран против России — и на Украине, и в Закавказье, и в Средней Азии, и в ряде регионов самой России. Весь вопрос в том, насколько турки готовы быть таким безмолвным орудием в чужих руках.

«СП»: — На этом фоне Хорватия и Болгария заявляют о том, что воевать не будут. Зато готовность выразили чехи и македонцы. Или они просто хотят выслужиться перед американцами, но как до дела дойдет – "слиняют"?

— Чехия готова отправить на Украину оружие в рамках политики нового правительства, взявшего курс на полный разрыв отношений с Россией. Тут дело не столько в выслуживании перед американцами - всё-таки это не Литва, чтобы безропотно выслуживаться. Но воевать за Украину чехи не пойдут.

Что касается Северной Македонии, что она действительно выслуживается, будучи последним новичком НАТО. Но сомнительно, чтобы македонская армия пришла на помощь украинской. Население страны это не поймёт. Разве что добровольцы из числа этнических албанцев...

«СП»: — А как насчет Польши и стран Прибалтики? Готовы ли они воевать? Кто еще в Европе может ответить на вопрос положительно?

— Воевать за Украину не готова ни одна европейская страна - даже Польша и страны Прибалтики. Та же Хорватия не готова, хотя трудно найти другой народ, который бы относился к украинцам лучше хорватов... Другое дело — поставлять оружие. Из тех, кого ещё не упоминали, на это готовы Нидерланды, Швеция и Дания. Канада и так давно уже его поставляет.

«СП»: — Насколько на решение, отправлять или не отправлять солдат на Украину, повлияли слова Байдена о том, что он своих не направит? Если бы он сказал, что США направят войска, желающих присоединиться было бы больше?

— Если бы США направили войска — некоторое количество стран присоединились бы символически. Это те же Польша и страны Прибалтики, Северная Македония. Под вопросом - Турция Чехия, Хорватия, Румыния, Нидерланды, Швеция и Дания. По полной «включились» бы только Британия и Канада, возможно — Албания. Этим бы дело и ограничилось. Воевать Украине придётся самой. Ей помогут техникой, инструкторами и информационной поддержкой - но воевать за неё и вместе с ней всерьёз никто не станет.

— Турция вообще ведет себя последнее время достаточно неосмотрительно, — отмечает политолог Владимир Можегов.

— Плюс им всерьез дали по рукам в Казахстане. Российско-китайское сближение в Средней Азии очень волнует Эрдогана, поскольку оставляет мало места его амбициям. Видимо, много всего накопилось для столь эмоциональных высказываний

«СП»: — Как понимать слова о том, что Турция продолжит выполнять свои обязательства в рамках НАТО в случае возникновения конфликта между РФ и Украиной? Воевать будет? Или только в случае оснований для применения пятой статьи – т.е. если Россия нападет на страну НАТО? Т.е. никогда?

— Никто не хочет воевать с Россией. Но информационный шум вокруг предполагаемого конфликта с НАТО столь высок, что грех было бы его не поддержать. Османы, увы, не обладают изысканным вкусом, который удержал бы их от лишних высказываний. Одним словом, это просто играет кровь.

«СП»: — В конце прошлого года турецкие СМИ на полном серьезе писали об угрозе войны с Россией. Тут все дело в «евроатлантической солидарности» или у Турции есть свои причины влезть в такую войну? Вообще-то тот факт, что она вооружает Украину, уже говорит об агрессивных намерениях. Каких?

— Турецкие СМИ — понятие растяжимое, как и везде. Националистические листки всех стран любят виртуально повоевать со своими врагами. Тем более, на фоне высоких мечт Эрдогана о «Великом Туране». Я бы не стал все это всерьез воспринимать. «Больной человек Европы» всегда в моменты кризисов более всех оказывается подвержен психическим срывам и синдромам. С Эрдоганом, вообще, можно иметь дело, но необходимо всегда держать его в рамках. Сейчас он просто, как говорится, немного потерял берега. Думаю, это все наносное и скоро пройдет.

«СП»: — Хорваты и болгары, говорят все же о том, что не пошлют войска на Украину. А чехи и македонцы, готовы. Реальный какой-то раскол. Но что, если случится реальная война России с НАТО? Все будут воевать как миленькие или найдут способ «откосить»?

— Еще раз замечу — никто не хочет воевать с Россией. Чехи и македонцы — слишком маленькие, чтобы иметь свое мнение по какому-либо вопросу. Если они не будут говорить то, что от них требуется, они останутся без карманных денег, а то и без ужина. Их классная руководительница будет больно бить указкой по пальцам, если они плохо расскажут вызубренное дома стихотворение

«СП»: — Сами англосаксы готовы воевать?