Опасный маневр: неизвестный военный самолет сымитировал атаку на Севастополь

Неопознанный военный самолет совершил «опасный маневр» недалеко от границы России. Об этом сообщает Avia.pro.

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«Несколько часов назад неизвестный военный самолет сымитировал атаку на Севастополь, выполнив опасный маневр на относительно небольшом расстоянии от российской границы», — говорится в сообщении.

По данным портала, воздушное судно действовало в связке с военным самолетом-разведчиком Boeing RC-135W Военно-воздушных сил США.

Согласно ресурсу Flightradar 24, самолет находился на высоте пять тысяч метров. В воздушное пространство России неопознанный летательный аппарат не вторгся.

Ранее сообщалось, что американский самолет-разведчик E-8 Joint STARS утром 30 декабря совершил второй за последние дни полет над востоком Украины. Полет был осуществлен за несколько часов до разговора президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.