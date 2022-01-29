В Эстонии начались военные учения НАТО Winter Camp

В Эстонии с 29 января по 6 февраля пройдут учения НАТО Winter Camp ("Зимний лагерь" или "Зимовка"), сообщили в штабе Сил обороны страны. В маневрах примут участие почти 1400 военнослужащих боевой группы НАТО из Эстонии, Великобритании и Франции, а также бронетехника, штабы и инженерные войска.