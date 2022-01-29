В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-5° в 
USD 77.82EUR 86.64
Войти в почту
18 минут назад

В Эстонии начались военные учения НАТО Winter Camp

В Эстонии с 29 января по 6 февраля пройдут учения НАТО Winter Camp ("Зимний лагерь" или "Зимовка"), сообщили в штабе Сил обороны страны. В маневрах примут участие почти 1400 военнослужащих боевой группы НАТО из Эстонии, Великобритании и Франции, а также бронетехника, штабы и инженерные войска.

В Эстонии начались военные учения НАТО Winter Camp
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Они пройдут в два этапа. Сначала военные проведут боевые стрельбы, тренировку противотанковых расчетов, отработку патрулирования местности и других задач. Затем они будут бороться с условным противником, роль которого исполнят Скаутский батальон и части добровольческих отрядов Эстонии (Кайтселийт).

"Учения с противодействием условного противника на сложной местности в зимних условиях - великолепная возможность получить бесценный опыт. Несомненно, бойцы и командиры подразделений приобретут полезные навыки. Им предстоит налаживать взаимодействие между пехотой и техникой, а также находить наиболее эффективные решения наступательных и оборонительных задач", - цитирует ведомство слова командира 1-й пехотной бригады Сил обороны полковника Андруса Мерило.

Ранее в Средиземном море НАТО начало проводить военные учения "Удар Нептуна — 22" с участием флагманского корабля 6-го флота ВМС США USS Harry S. Truman.

Последние новости
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители