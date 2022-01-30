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59 минут назад

Стрелков заявил, что не поедет воевать за Донбасс

Бывший министр обороны Донецкой народной республики Игорь Стрелков не собирается ехать в Донбасс в случае обострения ситуации. Он сообщил URA.RU, что староват для подобных операций.

«Я не верю, что ко мне кто-то лично обратится с таким предложением. [Не планирую] пытаться ехать в качестве партизана и воевать против всех, пытаться перейти нелегально границу, староват я уже для таких операций», — сказал Игорь Стрелков URA.RU.

Ранее Игорь Стрелков заявил, что Союз добровольцев вербует людей в частные военные компании. Руководитель Уральского отделения Союза добровольцев Донбасса Максим Хлопин сказал URA.RU, что это общественная организация, которая не занимается вербовкой в ЧВК.

Добровольцы из РФ начали создавать отряды для отправки в Донбасс

Российские добровольцы начали создавать отряды для отправки в Донецкую и Луганскую народные республики. Исполнительный директор Союза добровольцев Донбасса (СДД) Андрей Пинчук заявил, что это необходимо для защиты от украинской агрессии, если это произойдет. В Народной милиции ЛНР рассказали, что украинская армия начала обстрел Донбасса и в результате погиб их сотрудник. В «Единой России» также предложили помочь оружием ДНР и ЛНР.

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