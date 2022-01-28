США захотели разместить в Венгрии дополнительный контингент

Венгрия получила запрос от США на размещение дополнительных войск, министерство обороны согласовывает этот вопрос, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

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«Мы действительно получили запрос от США на размещение иностранных войск. Министерство обороны согласовывает этот вопрос. О тысяче человек я ни от кого не слышал», – передает РИА «Новости» слова Сийярто.

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Трансляция брифинга велась в его аккаунте в Facebook.

Ранее премьеры Словакии Эдуард Хегер и Нидерландов Марк Рютте пришли к мнению о целесообразности размещения подразделений НАТО в странах восточного крыла Североатлантического альянса, если ситуацию вокруг Украины не удастся урегулировать дипломатическим путем.

Накануне источники канала Sky News сообщили, что Великобритания рассматривает возможность создания боевого подразделения в странах – союзниках по НАТО, речь идет о Румынии, Болгарии, Венгрии и Словакии.

В Кремле призвали дождаться реакции президента России Владимира Путина на ответ Соединенных Штатов на предложения Москвы по гарантиям безопасности. При этом в Кремле констатировали, что ответы Вашингтона дают не очень много поводов для оптимизма. В свою очередь глава МИД России Сергей Лавров указал, что США не дали ответ на самый главный вопрос по гарантиям безопасности – о нерасширении НАТО на восток. Вместо этого Соединенные Штаты необоснованно обвинили Россию в нарушении суверенитета соседей.

Между тем накануне стало известно, что госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты передали России письменный ответ на предложения Москвы по гарантиям безопасности. В тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Североатлантический альянс передал Москве письменный ответ на предложения по безопасности. При этом он подчеркнул, что НАТО не пойдет на компромисс с Россией по праву любых стран, включая Украину, на вступление в альянс. Он также призвал Россию вывести войска с Украины, из Грузии и Молдавии.

В Госдуме ответ Запада на предложения Москвы по гарантиям безопасности назвали "однозначно отрицательным". В Совфеде ответ Вашингтона на предложения Москвы по безопасности расценили как готовность США к глобальному противостоянию и прямой конфронтации с Россией. Глава МИД России Сергей Лавров предупреждал, что если предложения Москвы по гарантиям безопасности будут отвергнуты, то, как говорил президент Владимир Путин, Россия «будет принимать решение с учетом всех факторов прежде всего в интересах надежного обеспечения безопасности». Он также подчеркивал, что руководство России в состоянии надежно обеспечить интересы безопасности страны и права граждан.

В декабре 2021 года президент Путин предложил начать переговоры о предоставлении Москве надежных и долгосрочных гарантий безопасности, выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на Восток и размещение угрожающих России систем оружия в непосредственной близости от границ РФ.

В декабре 2021 года МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.