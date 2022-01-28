Украинским добровольцам раздадут ПЗРК

Верховная рада Украины приняла закон, позволяющий добровольческим формированиям Сил территориальной обороны применять личное, стрелковое оружие и другие виды вооружения, в том числе переносные зенитные ракетные комплексы. Об этом в Facebook-аккаунте сообщил один из авторов проекта и депутат от партии «Слуга народа» Юрий Мисягин.