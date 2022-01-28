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45 минут назад

Украинским добровольцам раздадут ПЗРК

Верховная рада Украины приняла закон, позволяющий добровольческим формированиям Сил территориальной обороны применять личное, стрелковое оружие и другие виды вооружения, в том числе переносные зенитные ракетные комплексы. Об этом в Facebook-аккаунте сообщил один из авторов проекта и депутат от партии «Слуга народа» Юрий Мисягин.

Украинским добровольцам раздадут ПЗРК
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он отметил, что за решение проголосовало основное большинство парламентариев — 278.

«Теперь членам добровольческих формирований СТО предоставят возможность применять не только оружие! В случае необходимости они смогут помимо винтовок, автоматов и пулеметов получать более серьезные виды оружия — противотанковые ракетные комплексы и ПЗРК» — написал Мисягин.

В документе также предусмотрено, что обеспечение добровольческих формирований СТО другими видами вооружения и боеприпасами к ним будет осуществляться по решению главнокомандующего ВСУ.

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