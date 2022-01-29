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39 минут назад

Байден заявил о переброске войск США в Европу и страны НАТО в ближайшее время

Президент США Джо Байден заявил, что США в ближайшее время намерены перебросить войска в Европу и страны НАТО. Об этом пишет агентство Reuters.

Байден объявил о переброске войск в Европу
Фото: ReutersReuters

Ранее представитель Белого дома Джен Псаки опровергла информацию о намерении США отправить войска на Украину. По ее словам, у американского президента Джо Байдена нет на это «ни интереса, ни желания».

Она пояснила, что решение привести 8,5 тысячи американских военных в состояние повышенной готовности к переброске в Европу приняли только для «поддержки восточного фланга НАТО».

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что американские военные не будут принимать участие в боевых действиях в случае эскалации на Украине.

«Президент США Джо Байден ясно дал понять, что не намерен отправлять боевые части на Украину в целях проведения боевых операций», — подчеркнул Остин.

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