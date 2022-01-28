В НАТО предложили «оттаскать Украину за уши»

«Некоторые» в Киеве устраивали ненужные провокации и Западу стоит «оттаскать Украину за уши» за это. Об этом в беседе с порталом Euractiv заявил высокопоставленный источник в НАТО.
«Было бы неплохо, если бы Запад "немного потаскал Украину за ухо", так как некоторые в Киеве устраивали ненужные провокации», — приводятся в материале слова собеседника из альянса, представляющего государство-член ЕС в Брюсселе.
Кроме того он добавил, что в настоящее время в Незалежной также есть проблемы с «теми, кто у власти и имеет превосходство в армии». При этом, по мнению источника, Россия не планирует вторжения на Украину, а США «действительно хотят» немедленной деэскалации с РФ.
«Поверьте, американцы действительно хотят немедленной деэскалации с Россией. НАТО знает, что РФ представляет прямую угрозу, но также осознает, что опасность в "более широкой перспективе" исходит от Китая, который сейчас комфортно наблюдает за "борьбой двух мощных слонов"», — отметил собеседник Euractiv.
Также источник прокомментировал решения некоторых стран Балтии поставить оружие на Украину. Он подчеркнул, что «НАТО не давала на это разрешения, и, скорее всего, этот шаг был одобрен американцами».