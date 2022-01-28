В НАТО предложили «оттаскать Украину за уши»

«Некоторые» в Киеве устраивали ненужные провокации и Западу стоит «оттаскать Украину за уши» за это. Об этом в беседе с порталом Euractiv заявил высокопоставленный источник в НАТО.

«Было бы неплохо, если бы Запад "немного потаскал Украину за ухо", так как некоторые в Киеве устраивали ненужные провокации», — приводятся в материале слова собеседника из альянса, представляющего государство-член ЕС в Брюсселе.

Кроме того он добавил, что в настоящее время в Незалежной также есть проблемы с «теми, кто у власти и имеет превосходство в армии». При этом, по мнению источника, Россия не планирует вторжения на Украину, а США «действительно хотят» немедленной деэскалации с РФ.

«Поверьте, американцы действительно хотят немедленной деэскалации с Россией. НАТО знает, что РФ представляет прямую угрозу, но также осознает, что опасность в "более широкой перспективе" исходит от Китая, который сейчас комфортно наблюдает за "борьбой двух мощных слонов"», — отметил собеседник Euractiv.