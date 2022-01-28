В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+1° в 
USD 77.82EUR 86.64
Войти в почту
57 минут назад

Popular Mechanics: конфликт на Украине можно будет предвидеть за две недели до его начала

Возможный конфликт на Украине можно будет предвидеть за две недели до начала боевых действий, об этом написал колумнист американского журнала Popular Mechanics Кайл Мизоками.

Конфликт на Украине можно будет предвидеть за две недели
Фото: Global Look PressGlobal Look Press

В своей статье он перечислил «восемь предупреждающих знаков», которые будут сигнализировать о скором начале «военной агрессии» России на Украине.

Прежде всего, за две недели до «дня х» Россия будет размещать запасы топлива и боеприпасов в регионах страны на границе с Украиной. Также она займется развертыванием полевых госпиталей.

Далее, как полагает Мизоками, Москва начнет серию кибератак на сетевую инфраструктуру Украины, затронув работу правительства, финансовых учреждений, служб экстренной помощи и коммунальных служб. Кроме того, военные хакеры проведут спуфинг-атаки на систему GPS в стране. В данном случае подразумевается технология «обмана» GPS-приемника посредством передачи чуть более мощного сигнала, чем от спутников GPS, в результате которой пользователю приходит ответ с неверным местоположением.

После этого, за неделю до боевых действий, отметил автор, в Атлантический океан могут отправиться российские атомные подлодки с крылатыми ракетами, которые способны атаковать грузовые корабли с военной техникой для Украины. На границе, тем временем, должны начать работу средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), что повлияет на работу соцсетей.

За день до «агрессии», подытожил колумнист, на территории Украины могут появиться «зеленые человечки». Также начнет свою работу воздушная беспилотная разведка.

По мнению Мизоками, Путин сам не желает скрывать предстоящей военной операции. Он отметил, что для России было бы более предпочтительно, чтобы украинское правительство «сломалось» и пошло на уступки.

Ранее стало известно, что 16 и 17 февраля 2022 года в Брюсселе пройдет заседание Североатлантического совета на уровне министров обороны стран НАТО.

Последние новости
42
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители