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44 минуты назад

Посол России на Кубе прокомментировал размещение войск в стране

Размещение российской военной инфраструктуры и войск на Кубе — это деликатная тема, она не анонсируется. Об этом посол России в Гаване Андрей Гуськов рассказал РИА Новости.

Посол России на Кубе прокомментировал размещение войск в стране
Фото: Lenta.ruLenta.ru

При этом кубинские законы прямо не запрещают размещение иностранных войск и техники на своей территории. «Каких-либо положений, касающихся возможности размещения иностранных военных баз на территории Кубы, в конституции республики не содержится», — отметил Гуськов.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что президент страны Владимир Путин в ходе недавних телефонных разговоров с главами Кубы, Венесуэлы и Никарагуа договорился развивать сотрудничество во всех областях, включая военно-техническое. Означает ли это размещение там вооружений и войск, неясно, однако некоторые эксперты и политики допускали такое развитие событий в том случае, если США откажутся от нерасширения НАТО на восток, в том числе на Украину.

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