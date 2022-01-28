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43 минуты назад

Шойгу осмотрел новейший БПЛА «Орион» в Дубне. Видео

Министр обороны России Сергей Шойгу осмотрел новейший летный образец беспилотника «Орион» на заводе в Дубне. Во время визита главы оборонного ведомства на специализированный завод по выпуску крупноразмерных военных БПЛА, построенный компанией «Кронштадт» в Подмосковье, ему продемонстрировали первый летный образец разведывательно-ударного беспилотника «Орион». Соответствующее видео публикует российское видеоагентство Ruptly со ссылкой на Минобороны РФ.

Благодаря тому, что «Орион» оснащен антенной спутниковой связи, разведывательно-ударный дрон способен действовать вне зоны прямой радиовидимости наземного пункта управления, уточняет источник. Испытания новейшего беспилотника, а также БПЛА «Сириус» намечены на май 2022 года.

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