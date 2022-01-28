Министр обороны России Сергей Шойгу осмотрел новейший летный образец беспилотника «Орион» на заводе в Дубне. Во время визита главы оборонного ведомства на специализированный завод по выпуску крупноразмерных военных БПЛА, построенный компанией «Кронштадт» в Подмосковье, ему продемонстрировали первый летный образец разведывательно-ударного беспилотника «Орион». Соответствующее видео публикует российское видеоагентство Ruptly со ссылкой на Минобороны РФ.