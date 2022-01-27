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47 минут назад

Украина завершила испытания «главного оружия»

Министерство обороны Украины завершило предварительные огневые испытания самоходной артиллерийской установки (САУ) 2С22 «Богдана». Машина успешно выполнила стрельбы на максимальную дальность, сообщает Defence Express.

Артиллерийская установка, которую ранее назвали главным оружием Украины, в рамках испытаний совершила 450 выстрелов. Испытания машины прошли на полигоне в Одесской области.

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В публикации отмечают, что производитель САУ гарантирует стрельбу обычным снарядом на 40 километров, а на испытаниях дальность стрельбы составила 42 километра. Огонь вели снарядами турецкого и чешского производства.

Машину разработали на «Краматорском заводе тяжелого станкостроения». Производитель отмечает, что прохождение испытаний позволит поставить машину вооруженным силам уже в этом году.

САУ 2С22 «Богдана» разработали под калибр НАТО 155 миллиметров. В основе артиллерийской установки лежит трехосное шасси КрАЗ-63221. САУ получила автоматизированную систему наведения и систему автоматической подачи боеприпасов на шесть снарядов.

В июне обозреватель ТАСС Дмитрий Литовкин назвал недостатки САУ «Богдана». Он отметил, что Украина не производит снаряды калибра 155 миллиметров, а колесное шасси не приспособлено для езды по бездорожью.

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