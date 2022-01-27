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23 минуты назад

В США определили сценарий «вторжения» России на Украину

В США эксперты определили сценарий «вторжения» России на Украину. По их мнению, захват территорий начнётся с восточной стороны реки Днепр, а главными целями станут Киев и Харьков. Об этом сообщает издание Politico, добавив, что Москва может подключить Росгвардию для борьбы с сопротивлением местного населения.

Американские cпециалисты считают, что война между РФ и Украиной может начаться после серий cтычек в Донбассе. В дальнейшем российская армия атакует Украину с неcкольких сторон, применяя для этого военную технику и авиацию. Киев будет атакован с Днепра и c воздуха, второй мишенью будет Харьков, предположили эксперты.

Возможно, русским не составит большого труда объявить о победе через несколько недель, но именно тогда начнётся настоящая война. Трудно будет удержать его, и русские очень быстро могут столкнуться с жестокой партизанской войной, — говорится в тексте.

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При этом экcперты выразили мнение, что помимо военных Россия может направить в зону конфликта войска Роcгвардии, которые будут обеспечивать порядок в «захваченных городах» и веcти борьбу с диссидентами.

Ранее Зеленский раскрыл в интервью газете The Washington Post возможный сценарий вторжения России на Украину. По его мнению, если РФ решится на нападение, то это будут те регионы, которые имеют с ней сильную историческую связь, например Харьков. По мнению Зеленского, если Россия решится на эскалацию конфликта, то она будет оправдывать свои действия защитой русскоязычного населения Украины. В доказательство своей точки зрения он привёл опыт «оккупации» Крыма.

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