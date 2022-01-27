Военную помощь Донбассу сдерживает «Минск»

«Единая Россия» попросила власти России начать военную помощь Донбассу. В Донецке говорят об острой нужде в средствах ПВО и радиоэлектронной борьбы для защиты от ударных украинских дронов. Но возникает вопрос: насколько реальна такая помощь с учетом того, что Россия остается страной-гарантом Минских соглашений. Какую поддержку Москва может оказать ДНР и ЛНР?

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В среду «Единая Россия» обратилась к властям страны с просьбой начать поставки военной помощи в самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР). Как рассказал глава думской фракции единороссов Владимир Васильев, в партии «пришли к пониманию, что не могут бросить людей на произвол киевского режима». «В связи с этим мы обращаемся к руководству нашей страны оказать помощь Луганской и Донецкой республикам в виде поставок необходимой для сдерживания агрессии военной продукции, а также предпринять все необходимые меры для обеспечения безопасности граждан», – сказал Васильев.

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Ранее в среду с аналогичным призывом выступил первый зампред Совфеда, глава генсовета «Единой России» Андрей Турчак. Он подчеркнул: «Россия должна оказать Луганской и Донецкой народным республикам необходимую помощь в виде поставок отдельных видов вооружений для повышения их обороноспособности и сдерживания явно готовящейся Киевом военной агрессии».

Представители партии, добавил Турчак, с тревогой наблюдают за отправкой странами Запада оружия на Украину в больших масштабах. Он привел в пример рейсы с оружием для Украины из США и Великобритании. «В это же время количество обстрелов в Луганской и Донецкой областях в разы увеличилось, гибнут мирные люди, а в это время западные кураторы подталкивают украинскую хунту к прямому вторжению в Донбасс», – отметил секретарь генсовета единороссов.

Впрочем, министр иностранных дел России Сергей Лавров в ответ на слова Турчака напомнил, что «мы являемся сторонниками безусловного выполнения минских договоренностей, которые сейчас как раз Украина саботирует». Как передает «Интерфакс», министр отметил также, что Москва рассчитывает на обеспечение Западом выполнения Киевом минских договоренностей.

«Прежде всего в том, что касается особого статуса Донбасса. Исхожу из того, что это обязательство на Западе лежит – и он должен обеспечить выполнение Киевом Минских соглашений. Тогда все вопросы отпадут. И я очень надеюсь, что так оно и будет», – добавил Лавров.

С правовой точки зрения начало подобных поставок может быть истолковано, как выход России из Минских соглашений, гарантом которых она является, заметил в комментарии газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков.

«Если Россия сейчас начинает направлять средства вооружения и военной техники в Донбасс, она перестает быть стороной переговоров и выступает как государство, поддерживающее одну из сторон конфликта», – подчеркнул собеседник.

Он отметил, что один из западных гарантов «Минска» – Германия – стремится уклониться от военных поставок Украине. Показательно, что Берлин запретил Эстонии передать Украине буксируемые гаубицы Д-30 германского производства, которые находятся у эстонцев фактически в лизинге, напомнил Леонков. «Если мы признаем поставку и собираемся поставлять, то все Минские соглашения мы хороним собственными руками», – полагает эксперт.

Как бы то ни было, в Донецке ожидаемо приветствовали позицию, которую озвучила фракция «Единой России» и глава ее генсовета.

«Мы понимаем, какую политическую силу представляет Турчак. Мы надеемся на то, что все эти предложения будут поддержаны руководством Российской Федерации», – отметил депутат Народного совета – парламента Донецкой народной республики Владислав Бердичевский.

«В ДНР и ЛНР в качестве паритета на каждый прибывший на Украину самолет из США или Великобритании нужно поставлять по одному эшелону оружия», – подчеркнул собеседник.

Бердичевский пояснил: «Мы больше всего нуждаемся в системах ПВО и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для блокировки украинских беспилотников, которые безнаказанно сбрасывают периодически самодельные взрывные устройства на наши укрепления, на наших солдат в окопах».

«На фоне беспрецедентных поставок летального вооружения, отправки инструкторов и военных из стран Запада на Украину, что ведет исключительно к эскалации, такое решение России явилось бы логичным шагом, исходя из усиливающихся угроз безопасности граждан Российской Федерации, проживающих в Донбассе, и явной дестабилизации ситуации у своих границ», – заявил глава ДНР Денис Пушилин.

Если Москва примет решение о поставках, то это существенно усилит оборонительные возможности республик – учитывая то, что их защитники сталкиваются с новейшими типами вооружений, говорится в сообщении на официальном сайте руководителя самопровозглашенной республики.

НАТО буквально накачивает Украину оружием, еще в июне прошлого года констатировал постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич. С 2014 года Киев получил военной помощи на 2,7 млрд долларов, и только за 2021 год сумма такой помощи со стороны США составила более 650 млн долларов. В 2022 году западные страны заметно активизировали свою поддержку Украины. По информации МИД России, за последние несколько дней одна только Британия передала Украине порядка 460 тонн вооружений – в их числе гранатометы и противотанковые комплексы Javelin, SMAW-D, NLAW и ракеты к ним. В минувшую субботу Украина получила от американцев боеприпасы общим весом более 90 тонн. В понедельник на Украину прибыла третья партия американского оружия общей стоимостью 200 млн долларов. В дипмиссии США указали на готовность Вашингтона «предоставить Украине гораздо больше».

Москва не только требовала от Североатлантического альянса прекратить такие поставки, но и неоднократно призывала мировое сообщество ввести на них эмбарго. Но очевидно, что в НАТО игнорируют российские обращения. В МИД также предупреждали, что использование Соединенными Штатами Америки Украины в качестве «антироссийского оружия» может плохо кончиться для Киева.

«Россия может, даже не поставляя оружие, кое-что сделать для народных республик Донбасса, – отметил Леонков. – Например, организовать бесполетную зону над ними. В Ростовской и Воронежской областях поставить, например, комплексы C-400. Таким образом, полностью перекрываются все ДНР и ЛНР и даже большая часть линии боевого соприкосновения, а также территории за ней на сотни километров. То есть мы таким образом исключаем применение авиации со стороны Украины, в том числе беспилотников».

«Что касается комплексов радиоэлектронной борьбы (РЭБ), то были сообщения о том, что они производятся на территории Донбасса», – отметил собеседник.

В частности, еще в декабре 2019 года портал «Военное обозрение» со ссылкой на прессу ДНР сообщал, что 1-й и 2-й армейские корпуса Луганской и Донецкой народных республик получили на вооружение новейшие средства радиоэлектронной борьбы «Хамелеон», произведенные на донецком заводе «Топаз».

В республике опровергли информацию украинской стороны о том, что завод, производивший РЭБ «Кольчуга», «Кольчуга-М» и комплексы радиоэлектронного подавления (РЭП), прекратил свою работу еще в 2015 году. Сообщается, что в период с 2015 по 2019 год на «Топазе» были разработаны и переданы на вооружение народных милиций комплексы РЭБ и РЭП «Хамелеон», «Террикон М2Н» и «Тритон».