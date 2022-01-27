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41 минуту назад

Раскрыты подробности расстрела военных на Украине

Стали известны подробности расстрела солдатом-срочником сослуживцев на территории Южного машиностроительного завода в Днепропетровске. Как сообщает Telegram-канал «Днепр Оперативный», около 03:50 27 января 20-летний военнослужащий открыл стрельбу из автомата Калашникова после выдачи оружия.

Раскрыты подробности расстрела военных на Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В результате происшествия погибли пять человек, среди которых одна женщина, еще пятеро получили ранения. По словам очевидцев, после расправы срочник перелез через забор и скрылся.

По данным правоохранителей, последний раз беглеца видели возле ракетно-космического колледжа. Он был одет в камуфляжную форму. Предполагается, что он до сих пор вооружен и автомат может прятать под формой. Поиски солдата продолжаются.

В городе введена полицейская операция «Сирена», по тревоге поднят личный состав полиции и Нацгвардии. Мотивы совершенного преступления пока неизвестны.

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