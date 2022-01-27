Стрельбы российских танков на Кипре показали на видео

На Кипре танкисты Национальной гвардии провели боевые учения с применением российских танков Т-80У. Маневры состоялись на полигоне в районе деревни Кало Хорио. Соответствующие кадры размещены в YouTube-канале Национальной гвардии Республики Кипр.
Боевые машины Т-80У 20-й бронетанковой бригады Нацгвардии Кипрас передислоцировались к месту проведения стрельб. Во время учений танки двигались по пересеченной местности и преодолевали водные преграды.
Боевая масса танка Т-80У составляет 46 тонн. На вооружении Кипра находятся 82 машины российского производства.