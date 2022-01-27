Украинский солдат расстрелял сослуживцев

Солдат срочной службы Национальной гвардии расстрелял своих сослуживцев в Днепре и сбежал. Погибли пять человек, еще пятеро получили ранения, говорится в сообщении в Telegram-канале Министерства внутренних дел Украины.
По данным ведомства, инцидент произошел сегодня около 3.40 по местному времени на территории Южного машиностроительного завода.
«Военнослужащий Национальной гвардии Украины солдат срочной службы Рябчук Артемий Юрьевич при выдаче оружия по неустановленным причинам из автомата Калашникова расстрелял караул военнослужащих НГУ, после чего с оружием скрылся. В результате пять человек погибли, а еще пятеро получили ранения», - отмечается в сообщении.
В городе по тревоге поднят личный состав подразделений Национальной полиции и Национальной гвардии, объявлен план-перехват «Сирена». На место происшествия выехал командующий Нацгвардией генерал-полковник Николай Балан.