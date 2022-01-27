Украинский солдат расстрелял сослуживцев

«Военнослужащий Национальной гвардии Украины солдат срочной службы Рябчук Артемий Юрьевич при выдаче оружия по неустановленным причинам из автомата Калашникова расстрелял караул военнослужащих НГУ, после чего с оружием скрылся. В результате пять человек погибли, а еще пятеро получили ранения», - отмечается в сообщении.