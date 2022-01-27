В ДНР допустили постановочные химатаки со стороны Киева

Украина обвинила нас в том, что в Горловке произошла утечка химикатов. Мы это связываем с возможностью постановочных химатак, как в Сирии. Представители ОБСЕ утечку не подтвердили, поэтому надеемся, что Киев не будет применять этот сценарий, — сказал Пушилин.