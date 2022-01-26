В Болгарии отказались отправлять войска на Украину

Болгарские военные не будут принимать участие в конфликте на Украине или на территории любой другой страны без одобрения парламента, заявил министр обороны Болгарии Стефан Янев, пишет РИА Новости.

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"Ни один болгарский солдат не примет участие в конфликте или операции на территории Украины или любой другой страны, без того чтобы это решение не было одобрено в Народном собрании", - цитирует Болгарское национальное радио слова Янева, сказанные на слушаниях в Народном собрании (парламенте страны).

По его словам, планы по участию вооруженных сил Болгарии в военных формированиях за пределами страны отсутствуют. Вместе с тем он подтвердил, что в Болгарии сформируют специальный батальон, который будет проходить обучение и подготовку к различным типам сценариев.