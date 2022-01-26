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27 минут назад

В Болгарии отказались отправлять войска на Украину

Болгарские военные не будут принимать участие в конфликте на Украине или на территории любой другой страны без одобрения парламента, заявил министр обороны Болгарии Стефан Янев, пишет РИА Новости.

В Болгарии отказались отправлять войска на Украину
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Ни один болгарский солдат не примет участие в конфликте или операции на территории Украины или любой другой страны, без того чтобы это решение не было одобрено в Народном собрании", - цитирует Болгарское национальное радио слова Янева, сказанные на слушаниях в Народном собрании (парламенте страны).

По его словам, планы по участию вооруженных сил Болгарии в военных формированиях за пределами страны отсутствуют. Вместе с тем он подтвердил, что в Болгарии сформируют специальный батальон, который будет проходить обучение и подготовку к различным типам сценариев.

В Софии в среду прошло закрытое заседание совета министров, где обсуждали кризис в отношениях НАТО и России, связанный с ситуацией вокруг Украины. По его итогам правительство заявило, что деэскалация напряженности между НАТО и РФ будет приоритетом национальной стратегии.

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