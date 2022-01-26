Болгария не хочет присутствия американских вооруженных сил на своей территории, готова принять французских военных, передает радиостанция BNR со ссылкой на осведомленный дипломатический источник.

«Болгария не хочет присутствия сил США на своей территории, но готова принять французских солдат», – цитирует сообщение радиостанции РИА «Новости».

Также радиостанция сообщила, что глава минобороны Болгарии не подтвердил эту информацию.

«Если такие переговоры велись, то на военно-техническом уровне. На политическом уровне такое не обсуждалось», – приводятся его слова.

При этом председатель Софийского форума безопасности Йордан Божилов заявил, что эта «ложная информация», которая призвана расколоть НАТО и ЕС.

Напомним, президент Хорватии Зоран Миланович заявил, что в случае начала военного конфликта на Украине его страна уберет всех своих военных из региона. При этом политику США и Джо Байдена он назвал «опасной», а Украину – коррумпированной страной, которой нет места в НАТО. Глава кабмина Хорватии Андрей Пленкович заверил, что правительство страны не имеет отношения к этим заявлениям.

Ранее в Кремле выразили обеспокоенность действиями США по нагнетанию напряженности вокруг Украины.