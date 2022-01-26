В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-6° в 
USD 78.64EUR 88.93
Войти в почту
50 минут назад

В Киеве занялись эвакуацией жителей с линии фронта Донбасса

Властям подконтрольных Киеву территорий предписано уточнить план эвакуации жителей от линии соприкосновения в Донбассе. Об этом заявил на брифинге в среду заместитель начальника управления Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин, сообщает ТАСС.

В Киеве занялись эвакуацией жителей с линии фронта Донбасса
Фото: EPAEPA

"От наших агентурных источников получена информация, что руководству военно-гражданских администраций Донецкой и Луганской областей предписано провести уточнение планов эвакуации жителей проживающих в прифронтовых населенных пунктах, а также проверить транспортные средства и объекты, предназначенные для перевозки и размещения эвакуируемых граждан", - пояснил он.

Видео дня

Кроме того, Басурин добавил, что в украинских военных госпиталях в Донбассе состоялись тренировки по приему раненых.

"Согласно информации, полученной разведкой Народной милиции ДНР, <...> начальникам военных госпиталей командованием ООС (силовая операция Киева в Донбассе - Прим. ред.) поставлена задача подготовить места для хранения донорской крови и быть в готовности к развертыванию дополнительных койко-мест, а также направить заявки на получение перевязочных материалов. С медицинским персоналом проведены тренировки по развертыванию и работе пунктов приема и сортировки раненых", - заявил он.

Вместе с тем Донецкая народная республика обращается с призывом к третьим странам и международным организациям, которые поддерживают инициативы по мирному урегулированию конфликта в Донбассе, блокировать попытки Украины получить наступательное вооружение и боеприпасы.

"Призываем правительства стран и международные организации, поддерживающие мирные инициативы по урегулированию конфликта в Донбассе, блокировать попытки украинской стороны получить дополнительное наступательное вооружение и боеприпасы, а также не допустить начала подразделениями ВСУ (Вооруженных сил Украины - прим. ТАСС) активных боевых действий. <...> Считаем, что передача Украине любых типов боеприпасов и другого летального оружия, будет способствовать эскалации конфликта", - сказал он.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители