В Киеве занялись эвакуацией жителей с линии фронта Донбасса

"Согласно информации, полученной разведкой Народной милиции ДНР, <...> начальникам военных госпиталей командованием ООС (силовая операция Киева в Донбассе - Прим. ред.) поставлена задача подготовить места для хранения донорской крови и быть в готовности к развертыванию дополнительных койко-мест, а также направить заявки на получение перевязочных материалов. С медицинским персоналом проведены тренировки по развертыванию и работе пунктов приема и сортировки раненых", - заявил он.