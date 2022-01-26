В Киеве занялись эвакуацией жителей с линии фронта Донбасса

Властям подконтрольных Киеву территорий предписано уточнить план эвакуации жителей от линии соприкосновения в Донбассе. Об этом заявил на брифинге в среду заместитель начальника управления Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин, сообщает ТАСС.
"От наших агентурных источников получена информация, что руководству военно-гражданских администраций Донецкой и Луганской областей предписано провести уточнение планов эвакуации жителей проживающих в прифронтовых населенных пунктах, а также проверить транспортные средства и объекты, предназначенные для перевозки и размещения эвакуируемых граждан", - пояснил он.
Кроме того, Басурин добавил, что в украинских военных госпиталях в Донбассе состоялись тренировки по приему раненых.
"Согласно информации, полученной разведкой Народной милиции ДНР, <...> начальникам военных госпиталей командованием ООС (силовая операция Киева в Донбассе - Прим. ред.) поставлена задача подготовить места для хранения донорской крови и быть в готовности к развертыванию дополнительных койко-мест, а также направить заявки на получение перевязочных материалов. С медицинским персоналом проведены тренировки по развертыванию и работе пунктов приема и сортировки раненых", - заявил он.
Вместе с тем Донецкая народная республика обращается с призывом к третьим странам и международным организациям, которые поддерживают инициативы по мирному урегулированию конфликта в Донбассе, блокировать попытки Украины получить наступательное вооружение и боеприпасы.
"Призываем правительства стран и международные организации, поддерживающие мирные инициативы по урегулированию конфликта в Донбассе, блокировать попытки украинской стороны получить дополнительное наступательное вооружение и боеприпасы, а также не допустить начала подразделениями ВСУ (Вооруженных сил Украины - прим. ТАСС) активных боевых действий. <...> Считаем, что передача Украине любых типов боеприпасов и другого летального оружия, будет способствовать эскалации конфликта", - сказал он.