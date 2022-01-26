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40 минут назад

В Великобритании раскрыли военный арсенал РФ и пришли в ужас

Россия может обрушить на Украину танки-роботы, беспилотники и «летающие автоматы Калашникова». Об этом пишет британское издание The Sun.

В Великобритании раскрыли военный арсенал РФ и пришли в ужас
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В последние месяцы западные дипломаты и СМИ регулярно сообщают о планах «вторжения» России на Украину. Власти США, ЕС и лидеры G7 уже пригрозили Москве «огромными последствиями» в случае наступления на украинскую территорию. А Североатлантический альянс направил дополнительные истребители и корабли в Восточную Европу.

Британское издание в свою очередь изучило военный арсенал, которым обладает России. По мнению журналистов, сверхсовременное вооружение уже находится около границы с Украиной и может быть применено в случае дальнейшего обострения ситуации.

«В ходе конфликта можно будет увидеть первое боевое применение танков с дистанционным управлением и первые в истории воздушные бои между беспилотными летательными аппаратами», - уверяет The Sun.

Авторы статьи напомнили, что Россией созданы и прошли боевые испытания в Сирии ударные танки-роботы «Уран-9», которые могут «действовать независимо или подразделениями, используя искусственный интеллект, а также дистанционное управление».

«И это может оказаться идеальным оружием для атак на украинские войска в Донбассе», - утверждает издание.

Также обеспокоенность британских журналистов вызвали беспилотный аппарат «Охотник», БПЛА «Ланцет», который они окрестили «летающим автоматом Калашникова», и легкий танк Sprut-SDM1.

Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в «агрессивных действиях», утверждая, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать. По мнению Москвы, заявления об «агрессии РФ» применяются как предлог, чтобы разместить большее количество военной техники НАТО вблизи российских границ.

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