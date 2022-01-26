Посольство РФ: смертоносное оружие Киева попадет к террористам

В посольстве России в США заявили, что оружие, поставленное американцами Киеву, в итоге окажется в руках у террористов. Об этом сообщается на странице посольства в Facebook.

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Российские дипломаты отметили, что Госдеп и Пентагон «чуть ли не ежедневно хвастаются» наращиванием военной помощи Украине.

«Власти США делают это, прекрасно понимая, что американское смертоносное оружие окажется в руках боевиков и террористов на Украине», - заявили в посольстве.

По мнению дипломатов, украинские неонацисты получают «карт-бланш на провокации и проведение силовых акций в Донбассе» благодаря политической и материальной поддержке от США.

Ранее Лондон начал поставлять Украине легкое противотанковое оружие в ответ на «все более угрожающее поведение России». Как писала The Guardian, «небольшое количество» британских военнослужащих приедет на Украину, чтобы обучить местных военных использовать эти системы.

Позже в Киеве сообщили о получении от Лондона противотанковых гранатометов NLAW.

СМИ писали, что на Украине также рассчитывают получить вертолеты Ми-17В5 и Ми-8МТВ в рамках военной помощи от США. Ранее эти вертолеты принадлежали Афганистану.

The Wall Street Journal сообщала, что Эстония, Латвия и Литва получили у США разрешение передавать Украине Javelin и Stinger.