Носитель "Посейдонов" введут в строй летом

- Передачу флоту АПЛ "Белгород" предполагается приурочить к дню ВМФ, который будет отмечаться 31 июля, - рассказал собеседник агентства. Официальным подтверждением этих данных агентство не располагает. Другой источник добавил, что подлодка будет нести службу на Тихоокеанском флоте.