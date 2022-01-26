Раскрыта карта размещения войск НАТО для сдерживания России

Боевые группы НАТО, которые считаются основным фактором сдерживания «российской угрозы», размещены в ряде стран Восточной Европы и Балтии. Соответствующую карту с нанесенными на нее силами альянса опубликовал Telegram-канал «Военный обозреватель».
Согласно карте, данные на которой приведены на конец 2021 года, основной «сдерживающий Россию» контингент Североатлантического альянса находится в Польше, Эстонии, Латвии и Литве.
«В качестве их усиления могут быть задействованы десятки военнослужащих сил высокой степени готовности альянса. На сопредельной стороне также сосредоточена крупная группировка ВС РФ», - отмечает канал.
Ранее на фоне заявлений СМИ и западных политиков о возможном «вторжении» России на украинскую территорию генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не намерен размещать боевые части на Украине.
При этом Североатлантический альянс направил дополнительные истребители и корабли в Восточную Европу. Дополнительную технику получили Литва и Болгария. Кроме того, Франция выразила готовность ввести в Румынию войска под командованием НАТО, а Испания и Нидерланды передали корабли для сил реагирования альянса.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в «агрессивных действиях», утверждая, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать. По мнению Москвы, заявления об «агрессии РФ» применяются как предлог, чтобы разместить большее количество военной техники НАТО вблизи российских границ.