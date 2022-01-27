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23 минуты назад

Российские Су-35С перебазировали в Белоруссию

Многоцелевые истребители Су-35С России завершили перебазирование в Белоруссию. Отмечается, что там пройдет проверка сил реагирования Союзного государства в ходе учений «Союзная решимость-2022». Об этом в четверг, 27 января, рассказали в Минобороны Российской Федерации.

Су-35С перебросили в Белоруссию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

— Во время перелета экипажи совершают промежуточные посадки на аэродромах Центрального и Западного военных округов для подготовки к последующему вылету и отдыха экипажей, — отметили в ведомстве, передает газета «Известия».

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Также известно, что все маршруты перелетов российских истребителей были тщательно проработаны авиационными штурманами. После того, как все экипажи прибудут на аэродромы Белоруссии, они заступят на боевое дежурство по противовоздушной обороне.

Учения «Союзная решимость — 2022» будут проходить на территории республики в период с 10 по 20 февраля. Всего в рамках проверки предусмотрено два этапа. Первый предполагает отработку передислокации и создания группировок войск в короткие сроки, а второй — проведение совместных учений Союзного государства.

4 ноября президент России Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко на заседании Высшего госсовета подписали интеграционный декрет Союзного государства. Декрет утверждает все союзные программы, одобренные в сентябре. Кроме того, он регламентирует основные направления реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021–2023 годы.

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