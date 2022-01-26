В Китае раскрыли союзников России в случае военного конфликта с США

Россия может получить поддержку восьми государств в случае военного конфликта с США. Об этом сообщили аналитики китайского издания Sohu.

Фото: Reuters Reuters

В последнее время можно наблюдать ухудшение отношений Москвы и Вашингтона, что позволяет говорить о возможном военном конфликте между ними. По словам китайских экспертов, Россия в противостоянии с Соединенными Штатами может надеяться на довольно серьезное содействие других стран. Издание «ПолитРоссия» представляет эксклюзивный перевод статьи.

Аналитики отметили, что в конфронтации двух государств сыграют важную роль их союзники, которые поддержат РФ и США не просто заявлениями, а реальными действиями. Китайские аналитики предположили, что Россия сможет рассчитывать на восемь стран. По их мнению, в их число войдут Казахстан, Белоруссия, Армения, Узбекистан и Таджикистан, Узбекистан, Туркменистан, Сирия.

«Если начнется война, восемь стран без колебаний поддержат Россию», — подчеркнули они.

В Китае уверены, что содействие этих государств наряду с боевыми возможностями российской армии, а также арсеналами стратегического вооружения позволит РФ надеяться на успех в противостоянии с американской стороной.