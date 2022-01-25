На Украине упрекнули США за устаревшее оружие

«То, что нам поставили, это отстой 80-х годов по большому счету. <…> В Украине есть даже лучшие комплексы ПТРК "Скиф". <…> Они более точные. Это как в фильме "12 стульев" — я вам дам парабеллум для того, чтобы вы лучше оборонялись», — сказал политик.