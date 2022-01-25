В России выпустили гранатометы «Балкан»

В России выпустили первую партию автоматических станковых гранатометов «Балкан». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на госкорпорацию «Ростех».

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В пресс-службе госкорпорации привели слова индустриального директора кластера вооружений «Ростеха» Бекхана Оздоева. Он отметил, что изготовлена первая серийная партия новых гранатометов. Также на комплекс «Балкан» оформили конструкторскую документацию, которую приняли в Министерстве обороны России для серийного производства.

«Балкан» разработали в научно-производственном объединении (НПО) «Прибор» имени С. С. Голембиовского (входит в холдинг «Технодинамика госкорпорации «Ростех»). В НПО отметили, что комплекс проходит проверки в рамках опытно-войсковой эксплуатации. После завершения работ будет принято решение о принятии «Балкана» на вооружение и начале масштабного серийного производства.

Гранатомет 6С19 «Балкан» калибра 40 миллиметров предназначен для поражения живой силы противника. Дальность стрельбы нового гранатомета на 25 процентов превышает этот показатель у гранатометов АГС-17 «Пламя» и АГС-30.