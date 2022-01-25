На Украине отменили «вторжение Путина»

Вслед за секретарем СНБО Даниловым «вторжение Путина» отменил Глава Минобороны Украины Алексей Резников. Он заявил, что свидетельств о подготовке России к наступлению нет. Об этом сообщает ZN.UA со ссылкой на эфир ICTV.

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Резников признал, что российские силы не создали ни одной ударной группировки.

«Фактаж, который мы наблюдаем по данным нашей разведки, фактаж, который наблюдают разведки наших стран-партнеров приблизительно подобен той же ситуации, которая была весной прошлого года, перед Пасхой», - сказал министр.

По его словам, «рискованные сценарии есть», но возможны они не сейчас, а в будущем.

«Сегодня, по состоянию на этот момент не создано ни одного ударного группирования Вооруженными силами РФ, что бы свидетельствовало о том, что завтра они пойдут в наступление», - подчеркнул Резников.

Ранее глава СНБО Алексей Данилов объяснил The Wall Street Journal, что вторжение России на Украину невозможно, так как «обойдется ей очень дорого». По его мнению, у Москвы «есть всесторонний план по дестабилизации внутренней ситуации».

При этом США на днях предписали семьям сотрудников американского посольства в Киеве покинуть Украину из-за угрозы обострения ситуации.

Затем в СМИ появилась информация, что Великобритания эвакуирует около половины персонала своего киевского посольства, а Австралия - членов семей дипломатов.