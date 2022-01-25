На Украине отменили «вторжение Путина»

Вслед за секретарем СНБО Даниловым «вторжение Путина» отменил Глава Минобороны Украины Алексей Резников. Он заявил, что свидетельств о подготовке России к наступлению нет. Об этом сообщает ZN.UA со ссылкой на эфир ICTV.
Резников признал, что российские силы не создали ни одной ударной группировки.
«Фактаж, который мы наблюдаем по данным нашей разведки, фактаж, который наблюдают разведки наших стран-партнеров приблизительно подобен той же ситуации, которая была весной прошлого года, перед Пасхой», - сказал министр.
По его словам, «рискованные сценарии есть», но возможны они не сейчас, а в будущем.
«Сегодня, по состоянию на этот момент не создано ни одного ударного группирования Вооруженными силами РФ, что бы свидетельствовало о том, что завтра они пойдут в наступление», - подчеркнул Резников.
Ранее глава СНБО Алексей Данилов объяснил The Wall Street Journal, что вторжение России на Украину невозможно, так как «обойдется ей очень дорого». По его мнению, у Москвы «есть всесторонний план по дестабилизации внутренней ситуации».
При этом США на днях предписали семьям сотрудников американского посольства в Киеве покинуть Украину из-за угрозы обострения ситуации.
Затем в СМИ появилась информация, что Великобритания эвакуирует около половины персонала своего киевского посольства, а Австралия - членов семей дипломатов.
В МИД Украины эвакуацию западных дипломатов называли преждевременной мерой и «проявлением чрезмерной предосторожности».