В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+2° в 
USD 77.36EUR 87.59
Войти в почту
8 минут назад

На Украине отменили «вторжение Путина»

Вслед за секретарем СНБО Даниловым «вторжение Путина» отменил Глава Минобороны Украины Алексей Резников. Он заявил, что свидетельств о подготовке России к наступлению нет. Об этом сообщает ZN.UA со ссылкой на эфир ICTV.

На Украине отменили «вторжение Путина»
Фото: ReutersReuters

Резников признал, что российские силы не создали ни одной ударной группировки.

«Фактаж, который мы наблюдаем по данным нашей разведки, фактаж, который наблюдают разведки наших стран-партнеров приблизительно подобен той же ситуации, которая была весной прошлого года, перед Пасхой», - сказал министр.

По его словам, «рискованные сценарии есть», но возможны они не сейчас, а в будущем.

«Сегодня, по состоянию на этот момент не создано ни одного ударного группирования Вооруженными силами РФ, что бы свидетельствовало о том, что завтра они пойдут в наступление», - подчеркнул Резников.

Ранее глава СНБО Алексей Данилов объяснил The Wall Street Journal, что вторжение России на Украину невозможно, так как «обойдется ей очень дорого». По его мнению, у Москвы «есть всесторонний план по дестабилизации внутренней ситуации».

Раскрыты опасные последствия переброски войск НАТО на восток

При этом США на днях предписали семьям сотрудников американского посольства в Киеве покинуть Украину из-за угрозы обострения ситуации.

Затем в СМИ появилась информация, что Великобритания эвакуирует около половины персонала своего киевского посольства, а Австралия - членов семей дипломатов.

В МИД Украины эвакуацию западных дипломатов называли преждевременной мерой и «проявлением чрезмерной предосторожности».

Армия,Алексей Данилов,Алексей Резников,Министерство обороны,НАТО,МИД,Wall Street Journal,
43
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители