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46 минут назад

В ЛНР заявили, что украинские военные выгоняют мирных жителей из домов

ВСУ в принудительном порядке расквартировывают силовиков в Донбассе, выгоняя мирных жителей из их домов. Об этом заявил начальник управления Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики Ян Лещенко, его слова приводит РИА Новости. Он уточнил, что речь идёт о населённом пункте Лопаскино, который находится на подконтрольной Киеву территории. Силовики размещаются в домах местных жителей по улице Карла Маркса.

Боевики 79-й бригады ВСУ <...> выгоняют мирных жителей из своих домов и расквартировали в них личный состав 3-го батальона, — цитирует его агентство.

Ранее Лещенко отмечал, что украинская армия активизировалась в Днепропетровской, Одесской, Харьковской и Черниговской областях. Кроме того, разведка ЛНР зафиксировала рост интенсивности объёма передаваемой информации в радиосетях ВСУ.

В самопровозглашённой Донецкой народной республике (ДНР), в свою очередь, отметили, что украинские военные перебросили в Донбасс танки и реактивные системы залпового огня (РСЗО). Это позволит ВСУ сформировать ударные группы. Экс-премьер республики, депутат Госдумы Александр Бородай предположил, что ВСУ могут начать наступление в Донбассе в ближайшие дни или же отложат его до второй полвины апреля, до установления сухой погоды.

Армия,Видео,Александр Бородай,Госдума,РИА Новости,
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