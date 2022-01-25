ВСУ в принудительном порядке расквартировывают силовиков в Донбассе, выгоняя мирных жителей из их домов. Об этом заявил начальник управления Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики Ян Лещенко, его слова приводит РИА Новости. Он уточнил, что речь идёт о населённом пункте Лопаскино, который находится на подконтрольной Киеву территории. Силовики размещаются в домах местных жителей по улице Карла Маркса.

Боевики 79-й бригады ВСУ <...> выгоняют мирных жителей из своих домов и расквартировали в них личный состав 3-го батальона, — цитирует его агентство.

Ранее Лещенко отмечал, что украинская армия активизировалась в Днепропетровской, Одесской, Харьковской и Черниговской областях. Кроме того, разведка ЛНР зафиксировала рост интенсивности объёма передаваемой информации в радиосетях ВСУ.