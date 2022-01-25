НАТО планирует усилить сотрудничество с Финляндией и Швецией

"Мы будем работать при тесном сотрудничестве НАТО с Швецией и Финляндией, мы уважаем их независимую политику в сфере безопасности, только Швеция и Финляндия могут определять свое будущее", — сказал Столтенберг на пресс-конференции по итогам переговоров с главами МИД Швеции и Финляндии, сообщило "РИА Новости".