НАТО планирует усилить сотрудничество с Финляндией и Швецией

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил о том, что НАТО стремится расширить свое сотрудничество с Финляндией и Швецией. Он подтвердил, что блок по-прежнему проводит политику открытых дверей для новых членов, сообщает телеканал "360".
"Мы будем работать при тесном сотрудничестве НАТО с Швецией и Финляндией, мы уважаем их независимую политику в сфере безопасности, только Швеция и Финляндия могут определять свое будущее", — сказал Столтенберг на пресс-конференции по итогам переговоров с главами МИД Швеции и Финляндии, сообщило "РИА Новости".
Ранее стало известно, что НАТО приступил к наращиванию военных мощностей в Восточной Европе. Причиной для таких действий, как отметили в самом альянсе, стало обострение ситуации на Украине.