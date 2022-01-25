По мнению депутата Госдумы, бывшего премьера самопровозглашенной ДНР Александра Бородая, Украина готовит наступление на Донбасс, а боевые действия могут начаться уже в ближайшие дни. Его слова приводит Telegram-канал URA.RU.

Он отметил, что ВСУ последние несколько месяцев интенсивно готовятся к наступлению, в регион стянуто большое количество бронетехники и военнослужащих.

«По оценкам нашей разведки, где-то не менее 120 тысяч человек, большое количество бронетехники. Такие приготовления не делаются впустую», - уверен Бородай.

Парламентарий прогнозирует, что «боевые действия начнутся в считанные дни».

«Недели две максимум, либо же отложатся до времени, когда земля подсохнет, а это середина-конец апреля (воевать в распутицу никто не будет)», - заметил он.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о том, что украинские власти концентрируют «огромное количество сил и средств на границе с самопровозглашенными республиками на линии соприкосновения». Официальный представитель Кремля призвал Киев даже не думать о силовом урегулировании конфликта на Донбассе.