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34 минуты назад

Озвучены вероятные сроки начала войны в Донбассе

По мнению депутата Госдумы, бывшего премьера самопровозглашенной ДНР Александра Бородая, Украина готовит наступление на Донбасс, а боевые действия могут начаться уже в ближайшие дни. Его слова приводит Telegram-канал URA.RU.

Он отметил, что ВСУ последние несколько месяцев интенсивно готовятся к наступлению, в регион стянуто большое количество бронетехники и военнослужащих.

«По оценкам нашей разведки, где-то не менее 120 тысяч человек, большое количество бронетехники. Такие приготовления не делаются впустую», - уверен Бородай.

Парламентарий прогнозирует, что «боевые действия начнутся в считанные дни».

«Недели две максимум, либо же отложатся до времени, когда земля подсохнет, а это середина-конец апреля (воевать в распутицу никто не будет)», - заметил он.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о том, что украинские власти концентрируют «огромное количество сил и средств на границе с самопровозглашенными республиками на линии соприкосновения». Официальный представитель Кремля призвал Киев даже не думать о силовом урегулировании конфликта на Донбассе.

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Украина ведет военную операцию против Луганской и Донецкой народных республик, которые заявили о независимости, с апреля 2014 года. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе регулярно обсуждается, в том числе в ходе встреч контактной группы в Минске и на переговорах в «нормандском формате». Вести прямые переговоры с неподконтрольными территориями Киев отказывается.

Армия,Видео,Александр Бородай,Дмитрий Песков,РИА Ura.ru,
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