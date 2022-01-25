В ДНР заявили о переброске украинских танков в Донбасс

По его словам, в настоящий момент в районы линии соприкосновения активно стягивается вооружение для формирования ударных групп. Собеседник издания сообщил, что украинские силовики уже перебросили в Донбасс бронетанковые соединения, реактивные системы залпового огня (РСЗО) и технику для уничтожения минных заграждений.

Ранее Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что Киев не может вернуть Донбасс военным путем из-за гуманизма. По его словам, Украина вернет Донецкую и Луганскую области под свой контроль, и это лишь вопрос времени. Он подчеркнул, что Киев не позволяет себе применять силу, так как подобное развитие событий приведет к потерям среди гражданского населения. Данилов уверен, что властям страны в подобной ситуации необходимо быть патриотами и гуманистами.