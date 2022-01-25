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17 минут назад

В ДНР сообщили о переброске украинского оружия и танков в Донбасс

Представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) сообщил о переброске украинского оружия и танков в Донбасс. Его слова передает РИА Новости.

В ДНР сообщили о переброске украинского оружия в Донбасс
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Как мы уже неоднократно заявляли, сейчас в районы линии соприкосновения активно стягивается вооружение для формирования ударных групп», — сказал он.

По информации собеседника агентства, украинские силовики уже перебросили реактивные системы залпового огня (РСЗО), бронетанковые соединения и технику для уничтожения минных заграждений.

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Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что вернуть Донбасс военным путем украинским властям не позволяет ответственность, так как при таком развитии событий погибнет гражданское население.

Армия,Оружие,Алексей Данилов,РИА Новости,
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