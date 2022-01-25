«Если вдруг в рамках переговоров на площадке в Брюсселе или на площадке в Мюнхене с участием наших партнеров, министров обороны Соединенных Штатов, Соединенного Королевства и Северной Ирландии, будет предложено встретиться — я буду готов встретиться», — сказал глава Минобороны журналистам.