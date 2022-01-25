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58 минут назад

Министр обороны Украины заявил о готовности встретиться с Шойгу

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил о готовности встретиться с российским коллегой Сергеем Шойгу в рамках международных переговоров и с участием иностранных партнеров Киева. Об этом 25 января сообщает LB.ua.

«Если вдруг в рамках переговоров на площадке в Брюсселе или на площадке в Мюнхене с участием наших партнеров, министров обороны Соединенных Штатов, Соединенного Королевства и Северной Ирландии, будет предложено встретиться — я буду готов встретиться», — сказал глава Минобороны журналистам.

Ранее Резников заявил, что украинская разведка не наблюдает фактов, подтверждающих скорое наступление России.

«Такой угрозы нет. Поэтому я прошу не сеять паники. Война со стороны РФ развязана против Украины с 2014 года в виде оккупации Крыма», — отметил он.

На Украине отменили «вторжение Путина»

В последние месяцы в Киеве и на Западе звучат заявления об угрозе российского нападения на Украину. Москва отрицает наличие каких-либо агрессивных планов. Представитель МИД Мария Захарова заявила, что, прикрываясь якобы скорым вторжением России, Киев вместе с Западом сами готовят провокации.

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