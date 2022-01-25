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13 минут назад

Глава СНБО Данилов заявил, что ряд факторов не позволяет Киеву вернуть Донбасс военным путем

Секретарь совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что ряд факторов не позволяет Киеву вернуть Донбасс военным путем. Его цитирует РИА "Новости".

В Киеве признали, что не могут вернуть Донбасс военным путем
Фото: ReutersReuters

На Украине территорию Крыма и районы, контролируемые самопровозглашенными ДНР и ЛНР, считают "временно оккупированными территориями". Термин на Украине определяет правовой статус этих территорий и присвоен Верховной радой.

"Можем ли мы ее [территорию] вернуть военным путем? Мы не можем, потому что мы ответственные люди: погибнет гражданское население… кроме того, что мы должны быть патриотами, мы гуманисты", - сказал Данилов.

Накануне прошло заседание СНБО, где Данилов призвал украинцев "не паниковать". Ранее в ЛНР заявили, что убеждены в наличии всех факторов подготовки Киева к наступлению - украинские войска стягивают военную технику к линии соприкосновения, реактивные системы залпового огня и артиллерию.

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