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34 минуты назад

США заявили о переброске войск из Западной Европы в Восточную

Власти США рассматривают возможность перемещения части войск из Западной Европы в Восточную в ближайшие недели. Об этом сообщает Reuters.

США заявили о переброске войск из Западной Европы в Восточную
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Так, по указанию президента Джо Байдена в Восточную Европу могут отправить от 1 до 5 тыс. солдат.

Напомним, что ранее НАТО направило дополнительные истребители и корабли в Восточную Европу в связи с ситуацией вокруг РФ и Украины.

Так, дополнительную технику получили Литва и Болгария. Кроме того, Франция выразила готовность ввести в Румынию войска под командованием НАТО, а Испания и Нидерланды — корабли для сил реагирования Североатлантического альянса.

Напомним, что в последние месяцы западные дипломаты и СМИ регулярно сообщают о планах «вторжения» России на Украину. Власти США, ЕС и лидеры G7 уже пригрозили России «огромными последствиями» в случае наступления на Украину.

Россия неоднократно отвергала обвинения в «агрессивных действиях», утверждая, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать.

Армия,Джозеф Байден,НАТО,ЕС,
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