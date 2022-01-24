США заявили о переброске войск из Западной Европы в Восточную

Власти США рассматривают возможность перемещения части войск из Западной Европы в Восточную в ближайшие недели. Об этом сообщает Reuters.

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Так, по указанию президента Джо Байдена в Восточную Европу могут отправить от 1 до 5 тыс. солдат.

Напомним, что ранее НАТО направило дополнительные истребители и корабли в Восточную Европу в связи с ситуацией вокруг РФ и Украины.

Так, дополнительную технику получили Литва и Болгария. Кроме того, Франция выразила готовность ввести в Румынию войска под командованием НАТО, а Испания и Нидерланды — корабли для сил реагирования Североатлантического альянса.

Напомним, что в последние месяцы западные дипломаты и СМИ регулярно сообщают о планах «вторжения» России на Украину. Власти США, ЕС и лидеры G7 уже пригрозили России «огромными последствиями» в случае наступления на Украину.