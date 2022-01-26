Украина перебрасывает в Донбасс топливо и боеприпасы для подготовки к наступлению. Об этом заявил представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).

"Командование Народной милиции ДНР продолжает фиксировать мероприятия активной подготовки вооруженных формирований Украины к наступательным действиям в Донбассе . Согласно информации, полученной разведкой Народной милиции ДНР, на железнодорожные станции населенных пунктов Красноармейск, Дружковка, Зачатовка зафиксировано прибытие эшелонов с горюче-смазочными материалами и боеприпасами, предназначенными для восполнения войсковых и оперативных запасов 25, 56, 54, 53 и 36 бригад вооруженных сил Украины, находящихся на линии боевого соприкосновения", - сказал представитель ведомства журналистам.

По его словам, железнодорожные составы специально разгружают ночью, чтобы скрыть происходящее от патрулей специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и местных жителей. Он также добавил, что командиры бригад ОТГ "Восток" получили распоряжение подготовить на удалении 15-20 километров от линии боевого соприкосновения полевые склады РАВ для приема боеприпасов "на грунт".