Полеты стратегических ракетоносцев Ту-95МС показали на видео

На аэродроме Энгельс в Саратовской области состоялись плановые полеты стратегических ракетоносцев Ту-95МС. Учебные маневры проводились с целью поддержания натренированности экипажей, а также для подготовки молодых пилотов летного состава соединения дальней авиации. Об этом сообщает Министерство обороны России, опубликовавшее соответствующее видео.
«В ходе выполнения полётных заданий экипажи отработали взлёты и посадки, полеты по маршруту и полеты в заданном районе, как днем, так и ночью, а также в сложных метеоусловиях. На земле инженерно-технический состав отработал нормативы по обслуживанию и подготовке самолетов к повторным вылетам в установленные временные интервалы», – отмечается в сообщении оборонного ведомства.