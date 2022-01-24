Полеты стратегических ракетоносцев Ту-95МС показали на видео

«В ходе выполнения полётных заданий экипажи отработали взлёты и посадки, полеты по маршруту и полеты в заданном районе, как днем, так и ночью, а также в сложных метеоусловиях. На земле инженерно-технический состав отработал нормативы по обслуживанию и подготовке самолетов к повторным вылетам в установленные временные интервалы», – отмечается в сообщении оборонного ведомства.