Донбасс рванет в феврале

Ситуация вокруг Донбасса и Украины продолжается оставаться напряженной. Наверное, не просто так нагнетется обстановка, стягиваются войска. Все ждут войны, как предсказывалось ранее – в январе-феврале, пока не началась распутица. С другой стороны, такое нагнетание не первое. В последние 8 лет мы такое наблюдем регулярно. Однако сегодня весь мир только и говорит о войне России и Украины, такой сильный информационный фон не может готовиться просто так.

Фото: AP/TASS AP/TASS

О том, ждать ли войны в ближайшие полтора месяца, мы пообщались с нашими экспертами.

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— В прошлом году коллективный Запад хором утверждал, что война начнется в январе, — напоминает директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов.

— Но время на исходе, а ничего не происходит. Дело в том, что война сейчас не нужна никому, кроме США и НАТО. Она даже Киеву не нужна, судя по его поведению, недаром там отрицают присутствие российских войск на границе.

На Западе же считают, что разрешить сложившийся кризис можно только войной. Для них идеально было бы, если бы ее начала Россия, но Россия не поддается на провокации. И они отрабатывают все возможные сценарии создания предвоенной ситуации.

«СП»: — Какими, по-вашему, будут действия России в случае начала войны? Как мы будем помогать?

— Первым и главным шагом со стороны России должно стать введение бесполетной зоны. Авиация Украины, в принципе, ничего из себя не представляет, но есть авиация НАТО, а в Киеве сидят большие умельцы по втягиванию посторонних в войну, провокация — главное в их политике.

Поэтому введение бесполетной зоны будет обозначением того, что Россия контролирует ситуацию. Кроме того, Россия получит право сама атаковать, в том числе, с воздуха.

«СП»: — Россия может пойти на такой шаг?

— Дело в том, что в случае агрессии Киева может произойти признание республик — не просто так сейчас этот вопрос опять подняли в Госдуме. А признание республик будет означать заключение с ними не только политических, но и военных договоров. Казахстан тут может служить примером: они попросили помощи, мы пришли и быстро ее оказали.

«СП»: — А как долго армии ДНР и ЛНР смогут отражать агрессию до прихода России?

— Украина, конечно же, рассчитывает на «хорватский сценарий». Однако эти ситуации нельзя сравнивать.

Во-первых, все предупреждены и готовы. Фактор внезапности у них отсутствует.

Во-вторых, сербы, которые жили в Хорватии, тогда оказались один на один с противником, Белград их предал.

В-третьих, сейчас на карту поставлено буквально все, причем, с обеих сторон. Россия четко изложила свою позицию по безопасности в Европе на переговорах с США. Понятно, что ответ на наши предложения будет отрицательным, но мы обозначили позицию, объяснили им, что, если что-то произойдет — мы предпримем ответные действия. И любые наши действия в этом случае будут абсолютно законными, мы имеем на это право.

Что касается возможностей армий республик, то они достаточно высоки. Они неплохо подготовлены, так как постоянно ведут боевые действия, имеют современное оружие. Пехоты и техники — предостаточно. Но главное, как я уже говорил, в случае агрессии Киева, они сразу же получат поддержку в виде бесполетной зоны.

— Разговоров о нагнетании ситуации много, но не будем забывать, что аналогичная картина наблюдалась и год назад, — отмечает историк, публицист, постоянный эксперт Изборского клуба Александр Дмитриевский.

«СП»: — Но в этот раз весь мир только и говорит о войне. Степень нагнетания зашкаливает…

— Да, обстановка нагнетается, и сильнее, чем в прошлый раз, но кем? Украиной и её западными хозяевами. То, что Россия совместно с Белоруссией проводят учения — это ещё не признак подготовки войны: ситуация неспокойная не только на украинском направлении, но и на прибалтийском, а значит — необходимо выработать ответ на сложившиеся вызовы.

Касательно января-февраля: две трети второго месяца зимы прошло, и никаких признаков, что всё начнётся с минуты на минуту пока нет. Температура сейчас держится чуть ниже нуля, часты оттепели, сколько-нибудь серьёзного промерзания почвы не наблюдается, снега тоже крайне мало. Да и опять же, на дворе не 1941 год, когда большинство дорог были грунтовыми...

«СП»: — Кому сейчас объективно нужна война? Украине ли?

— Помните тезис о маленькой победоносной войне как средстве разрешения накопившихся социально-экономических противоречий? В данном случае Киев вполне устроит и поражение: война всё спишет. Но если в случае победы кормить побеждённых придётся победителю, то в случае поражения появляется возможность списать все неурядицы, которые моментально становятся легко объяснимыми, на тех, кто его нанёс.Что же касается западных хозяев Киева, то им весьма интересным было бы превращение Украины в очаг постоянного пожара на юго-западных рубежах России по образу и подобию того, во что уже хотели совсем недавно превратить Казахстан. И даже если им не удастся прямо столкнуть лбами Киев с Москвой, то война всех против всех на Украине их вполне устроит.

«СП»: — Насколько долго, по-вашему, сегодня армии республик способны отражать атаку? Успеет ли Москва вмешаться?

— Войны выигрывают и проигрывают не генералы, а дипломаты: генералы могут лишь более или менее успешно вести военные кампании. Безусловно, военный фактор отражения украинской агрессии немаловажен, но куда более важно другое: наличие в ДНР и ЛНР граждан России, общее количество которых неуклонно приближается к миллиону человек.

Скажите, нужно ли Кремлю чтобы на территорию России хлынул такой поток её граждан, потерявших всё и вся, и которых нужно обустраивать на новом месте? Разумеется, нет. Поэтому речи о военном поражении республик Донбасса быть не может. Поэтому политические методы, которые сейчас Россия использует, вполне оправданы: не зря же в Госдуме зарегистрирован проект обращения к Путину о дипломатическом признании ДНР и ЛНР. Это серьёзный знак Киеву, Брюсселю и Вашингтону, а вот поймут ли его наши оппоненты — посмотрим.

— Взрывоопасная ситуация складывается непрерывно после начала Майдана и дальнейших событий, которые охватили юго-восток Украины, — считает эксперт аналитического портала Rubaltic.ru Алексей Ильяшевич.

— С 2015 года постоянно говорят, что «большая война» не за горами. Прошлой весной вообще был какой-то массовый психоз: люди реально ждали начала активных боевых действий, обсуждали это на кухнях, в очередях и т. д. Напряжение буквально витало в воздухе. Но я тогда утверждал, что Украина в наступление не пойдет, для этого нет объективных причин. Так и вышло.

Сегодня ситуация немного иная. Нет какого-то серьезного обострения на линии соприкосновения в Донбассе. Интенсивность обстрелов стандартная. Со стороны Донецка и Луганска нет никакого нагнетания, не звучат заявления о том, что «вот-вот начнется». Акценты сместились в сторону потенциальной войны между Украиной и РФ, а не между Украиной и ЛДНР. Но это вообще фантастический сценарий. Я не вижу ни одного здравого аргумента в пользу того, что Россия может пойти войной на Украину. Ни политической, ни экономической логики в этом нет. У западных политиков и журналистов своя «логика»: они считают, что Путин хочет возродить СССР. Просто хочет, и все.

Нагнетание идет, прежде всего, со стороны американцев. И происходит это как раз во время переговоров с Россией по вопросам безопасности. Создается соответствующий фон. Возможно, не добившись никакого результата, Байден торжественно объявит своим «достижением» тот факт, что Украина не «полыхнула» (дескать, Путина удалось напугать и сдержать).

«СП»: — Кому сейчас объективно нужна война?

— Давайте посмотрим, кто завел эту шарманку. Украина здесь, по сути, ни при чем. Зеленский и компания поначалу даже отказывались верить в угрозу «российской агрессии». Потом американцы их убедили, что угроза якобы существует.

Война объективно никому не нужна. Нужно нагнетание ситуации. Уже появилась версия, что Штаты используют российскую угрозу для давления на Киев с целью реализации Минских соглашений. Зеленский, видимо, должен испугаться войны с Россией и пойти на выполнение политической части «Минска-2». Но мне это кажется конспирологией. Я вообще не уверен, что Запад эксплуатирует тему российского вторжения на Украину с какой-то конкретной целью.

«СП»: — Украине вновь предрекают дефолт, а значит, отказ в новых кредитах, нечем будет выплачивать старые. В этом плане «возвращение» Донбасса было бы на руку Зеленскому? Ведь Донбасс давал значительную долю валютной выручки Украины…

— Запад едва ли допустит экономический крах Украины. Её и дальше будут поддерживать в режиме выживания. По западным меркам на это уходит не очень много денег.

С точки зрения экономики возвращение Донбасса, несомненно, было бы на руку Украине. Да, восстановление региона требует колоссальных капиталовложений, речь идет о миллиардах долларов. Но взамен Украина получила бы то, что дает ей надежду на процветание – мир. Немногие страны могут успешно развиваться в условиях непрекращающихся вооруженных конфликтов.

Но есть и политическая составляющая. Как показывают соцопросы, отношение к Минским соглашения на Украине неоднозначное. Если бы Зеленский взял на себя персональную ответственно за их реализацию, то для части населения он стал бы национальным героем и лучшим президентом в истории, а для другой части – предателем.