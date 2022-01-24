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43 минуты назад

В Британии опасаются отстаться без газа из-за санкций для России

Россия может использовать свои природные ресурсы в качестве «оружия». Если Запад введёт санкции из-за эскалации на Украине, Москва сократит поставки газа в Европу. Такого развития событий опасаются правительственные чиновники Великобритании. Об этом узнала газета The Times.

Британия испугалась остаться без российского газа
Фото: News.ruNews.ru

По информации издания, министры британского правительства ранее участвовали во встрече, где рассматривался вопрос о влиянии гипотетического сокращения поставок газа из России на цены в Соединённом Королевстве. В результате министров предупредили, что страна может столкнуться с рекордными ценами на газ и бензин.

По словам одного из собеседников издания, Великобритания напрямую практически не импортирует российский газ, но общие проблемы могут повлиять и на неё.

Как и все страны, мы подвержены риску роста оптовых цен, что станет серьёзной проблемой, если Россия в дальнейшем ограничит поставки, — сообщил источник.

Другие страны Европы, по информации издания, зависят от российских поставок гораздо сильнее. Так, около 40% общего объёма российских поставок приходятся на Германию, а Швеция и Финляндия зависят от них практически полностью. Что касается Великобритании, то она в 2020 году получила менее 3% газа из России. Таким образом, по словам собеседников Times, нынешняя ситуация связана с высокими мировыми ценами на топливо, а не с надежностью поставок.

Ранее еврокомиссар Кадри Симсон сообщила, что геополитическая напряжённость является одной из причин высоких цен на газ. По её мнению, нынешний период является важным для энергетического сектора сообщества.

Армия,Газета The Times,
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