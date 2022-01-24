Байден запланировал разместить военных рядом с границами РФ

Американский президент Джо Байден планирует размещение войск, авиации и флота США в странах Прибалтики и Восточной Европы на фоне ситуации вокруг Украины, сообщает The New York Times со ссылкой на источники в администрации Белого дома.

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По словам собеседника газеты, высокопоставленные представители Пентагона представили Байдену несколько вариантов действий для противодействия Москвы. Один из вариантов предполагает отправку от тысячи до пяти тысяч военнослужащих в страны Восточной Европы с возможностью «десятикратного увеличения» их численности в случае ухудшения ситуации.

Ранее госдепартамент США в ответ на запрос Латвии, Литвы и Эстонии одобрил поставки американского вооружения Украине. Прибалтийские союзники США по Североатлантическому альянсу теперь могут передавать Киеву оружие производства США. Речь идет о противотанковых средствах и ракетах класса «земля-воздух».

Как отметили во внешнеполитическом ведомстве США, «в связи с угрозой многофронтового вторжения российских войск» на Украину Вашингтон также начнет в ближайшие дни поставку ей противотанковых ракет, боеприпасов и другого вооружения на сумму $200 млн.