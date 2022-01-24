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22 минуты назад

Россия примет инспекцию из Латвии в рамках Венского документа 2011 года

Латвия проведет на территории России инспекцию района в рамках Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности. Об этом сообщил глава Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

Латвия проведет военную инспекцию в РФ
Фото: Victor Lisitsyn Global Look PressVictor Lisitsyn Global Look Press

Инспекция пройдет с 24 по 29 января. Латвийская сторона определила район, который расположен в Смоленской и Брянской областях, он охватывает около 13200 квадратных километров. РФ дала согласие на данную инспекцию.

Инспекции такого рода проводятся с целью определения масштабов военной деятельности, которая подлежит предварительному уведомлению, либо для подтверждения отсутствия военной деятельности в определенном районе. В ходе работы инспекторы получат брифинги от командования воинских формирований и частей.

Российская Федерация также регулярно проводит подобные инспекции в других государствах в рамках Венского документа 2011 года. Ранее российские инспекторы осуществили проверку объекта ВС Великобритании 18 января.

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