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1 час назад

В США призвали отложить принятие Украины в НАТО на десятилетия

Американский политический обозреватель Росс Даутат заявил, что США следует отложить на несколько десятков лет идею принятия Украины в НАТО. Об этом сообщает The New York Times.

Принятие Украины в НАТО призвали отложить на десятилетия
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

«Попытка увести Украину из орбиты России, приоткрыв дверь для украинцев, предпочитавших ориентированные на Запад союзы, была глупым чрезмерным обязательством, даже когда американское могущество было на пике», — утверждает Даутат.

Он отмечает, что Украина в текущий момент разобщена и экономически слаба, поэтому не готова в полной мере стать частью Запада.

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Даутат подчеркивает, что отказу правительству Украины в приеме в НАТО может посеять сомнения относительно серьезности намерений США и в отношении других направлений.

«И если мы не можем сразу отказаться от этой идеи, идея отказаться от нее на какой-то длительный период — например, 25 лет <…> кажется очень разумной», — отметил обозреватель.

Ранее премьер Баварии, председатель Христианско-социального союза Маркус Зедер заявил, что вступления Украины в Североатлантический альянс еще долго не будет в повестке дня.

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