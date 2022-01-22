Коресспондент Le Figaro Николас Баротти опубликовал репортаж с места учений НАТО в Прибалтике, где альянс усиливает военное присутствие, готовясь к потенциальному конфликту с Россией.

В маневрах принимают участие французские и британские танки, бронемашины, противотанковые снаряды и ракеты. В Эстонии дислоцированы около тысячи военных из Франции и Британии – последние особенно активно принимают участие. В марте на место британцев прибудут датчане с фрегатом.

Часть учений проходит в Латвии – военные размещены в городке Адажи. Среди целей маневров в Прибалтике – проверка «оперативной совместимости» армий, входящих в альянс.

В Латвии дислоцированы силы десяти государств, которыми командуют канадцы, в Литве – Германия, а в Польше – британцы, румыны и хорваты. Автор отмечает, что группы в этих четырех странах призваны успокоить и защитить страны Балтии. Подразумевается, что эти подразделения должны сдержать наступление противника, пока НАТО не подготовит военный ответ.