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12 минут назад

Французский журналист показал подготовку НАТО к войне с Россией в Прибалтике

Коресспондент Le Figaro Николас Баротти опубликовал репортаж с места учений НАТО в Прибалтике, где альянс усиливает военное присутствие, готовясь к потенциальному конфликту с Россией.

В маневрах принимают участие французские и британские танки, бронемашины, противотанковые снаряды и ракеты. В Эстонии дислоцированы около тысячи военных из Франции и Британии – последние особенно активно принимают участие. В марте на место британцев прибудут датчане с фрегатом.

Часть учений проходит в Латвии – военные размещены в городке Адажи. Среди целей маневров в Прибалтике – проверка «оперативной совместимости» армий, входящих в альянс.

В Латвии дислоцированы силы десяти государств, которыми командуют канадцы, в Литве – Германия, а в Польше – британцы, румыны и хорваты. Автор отмечает, что группы в этих четырех странах призваны успокоить и защитить страны Балтии. Подразумевается, что эти подразделения должны сдержать наступление противника, пока НАТО не подготовит военный ответ.

Ранее Минобороны Британии решило направить сотни военных в соседствующие с Украиной страны-члены НАТО в качестве «сдерживающего фактора» для России. Речь идет об Эстонии, Латвии, Литве и Польше. В министерстве обсуждают возможность направить в указанные страны сотни военных для укрепления своих миссий в Восточной Европе в кратчайшие сроки.

Армия,Министерство обороны,НАТО,Le Figaro,
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