Le Figaro: НАТО стянула войска к границе России

Военнослужащие Франции, Германии и Канады прибыли в Прибалтику для учений НАТО. Они отрабатывают приемы войны против России, в случае ее гипотетического «вторжения» на Украину. Об этом сообщает французская газета Le Figaro.

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Издание сообщает, что территория Прибалтики недалеко от Петербурга «кишит войсками НАТО». Они отрабатывают танковые маневры в лесах и болотах. При этом солдаты опасаются местного русскоязычного населения, которое якобы «может использовать» Россия.

В репортаже французского издания с места учений говорится:

«Танк «Леклерк», который называют «Хобот смерти», направил башню своего 120-мм орудия в сторону «линии фронта». Но машина готова стартовать, двигаться вперед в другом направлении, отступать или менять местоположение. Мобильность — гарантия выживания, позволяющая избежать возможного артиллерийского обстрела. Снаряды последнего поколения, имеющиеся на вооружении российской армии, способны менять траекторию в радиусе 300 метров, чтобы поразить цель».

Сообщается, что в учениях НАТО задействованы ракеты Eryx, британские танки Challenger 2 и БМП Warrior.

С помощью маневров НАТО хочет проверить оперативную совместимость» между союзниками, у которых разный язык и уровень подготовки.

В Латвии командуют канадцы, в Литве - военные Германии. В Польше находятся румынские, американские, хорватские и британские военные.