Российскую армию вооружат системами дистанционного минирования

Войска Центрального военного округа вооружат системами дистанционного минирования «Земледелие». Именно эти войска первыми получат новые системы из-за их соседства со среднеазиатскими республиками. В случае дестабилизации системы «Земледелие» будут использоваться для быстрого прикрытия границы.

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Системы «Земледелие» — это пусковые установки, вооруженные специальными ракетами, оснащёнными различными типами мин. При получении команды от оператора система автоматически рассчитывает, какое количество и каких боеприпасов необходимо в зависимости от обстановки, ландшафта и т.д.